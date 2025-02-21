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07:49, 21 февраля 2025Россия

В российском регионе после столкновения с тремя авто перевернулась скорая

В Кудрово автомобиль скорой перевернулся после столкновения с тремя авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В городе Кудрово Ленинградской области автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с тремя автомобилями. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По его данным, бригада врачей в скорой в момент ДТП направлялась на вызов, пациентов в машине не было. После столкновения скорая задела несколько автомобилей, в том числе один припаркованный.

Никто, предварительно, не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Подробности аварии устанавливаются.

Ранее в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Два фельдшера получили несовместимые с жизнью травмы. Впоследствии выяснилось, что внутри иномарки находились военнослужащие.

ЖЗЛ
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