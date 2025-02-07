BMW X7 с тремя военными протаранил машину скорой помощи в Белгороде. Погибли две девушки-фельдшера

В Белгороде в ДТП с машиной скорой помощи и BMW погибли две девушки-фельдшера

В Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Машина, насколько известно, двигалась в городе со скоростью больше 100 километров в час.

Авария, как утверждается, произошла в ночь на 7 февраля на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Проехав на красный свет, джип врезался в «Газель» врачей. Авто медиков отбросило с дороги, после чего оно влетело в здание.

В бригаде скорой помощи в тот момент находились 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. Фельдшеров спасти не смогли. У обеих женщин остались меленькие дети.

В джипе находились тренер по MMA и несколько военных

По данным Shot, водитель иномарки — 31-летний Рамазан Гаджимурадов. Насколько известно, он работает детским тренером по ММА в Мурманской области.

Baza сообщает, что в попавшем в ДТП джипе находились военные.

В итоге, помимо фельдшеров, пострадали еще оба водителя, а также двое пассажиров джипа. Военные, ехавшие в автомобиле, сейчас находятся в находятся в реанимации. В момент аварии водитель джипа, предположительно, был пьян.

После произошедшего глава Федерации по смешанным боевым единоборствам Мурманской области Алексей Покровский дал комментарий изданию «Подъем» . Он назвал Рамазана Гаджимурадова хорошим и дисциплинированным человеком.

По его данным, сейчас боец ММА участвует в специальной военной операции (СВО) в составе морской пехоты. О том, как военный оказался в Белгороде, Покровский ничего не знает. Также глава Федерации по смешанным боевым единоборствам Мурманской области прокомментировал сообщения о том, что Гаджимурадов занимается тренерской деятельностью.

Он никогда не тренировал в «Булате». И я вообще не в курсе, тренировал ли он когда-нибудь для ММА. У него как такового образования нет педагогического, насколько я знаю Алексей Покровский глава Федерации по смешанным боевым единоборствам Мурманской области

Момент аварии в Белгороде попал на видео

Удар проехавшего на красный свет светофора авто с бригадой скорой помощи попал на видео. Запись аварии в Белгороде показал Shot.

На записи видно, как «Газель» скорой помощи едет на средней скорости едет по своей полосе. В какой-то момент на перекрестке на огромной скорости в нее врезается BMW X7. После удара обе машины относит к зданию, где они ударяются о стены.

На еще одной записи, публикуемой изданием «Подъем», видно, как сначала джип BMW X7 несется по дороге. Затем он попадает в автомобиль скорой помощи. Насколько видно, водители уже не успели среагировать.