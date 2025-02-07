Удар проехавшего на красный авто с военными в скорую помощь в Белгороде попал на видео

ДТП в Белгороде со скорой помощью и BMW X7 с военными попало на видео

Удар проехавшего на красный свет BMW X7 с военными в скорую помощь в Белгороде попал на видео Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видно, как «ГАЗель» скорой на средней скорости едет в своей полосе по дороге, когда на перекрестке в нее на огромной скорости врезается черный автомобиль.

О том, что в авто в момент ДТП могли находиться трое российских военнослужащих, стало известно ранее. Предположительно, водитель кроссовера класса люкс мог быть пьян.

Сообщения о ДТП появились днем 7 февраля. Изначально сообщалось, что за рулем BMW X7 мог находиться тренер по MMA. Является ли он одновременно с этим бойцом Вооруженных сил России, неизвестно. Жертвами аварии стали два фельдшера.