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15:36, 7 февраля 2025Россия

Удар проехавшего на красный авто с военными в скорую помощь в Белгороде попал на видео

ДТП в Белгороде со скорой помощью и BMW X7 с военными попало на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Удар проехавшего на красный свет BMW X7 с военными в скорую помощь в Белгороде попал на видео Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видно, как «ГАЗель» скорой на средней скорости едет в своей полосе по дороге, когда на перекрестке в нее на огромной скорости врезается черный автомобиль.

О том, что в авто в момент ДТП могли находиться трое российских военнослужащих, стало известно ранее. Предположительно, водитель кроссовера класса люкс мог быть пьян.

Сообщения о ДТП появились днем 7 февраля. Изначально сообщалось, что за рулем BMW X7 мог находиться тренер по MMA. Является ли он одновременно с этим бойцом Вооруженных сил России, неизвестно. Жертвами аварии стали два фельдшера.

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