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12:36, 21 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе пресекли серию нападений националистов на мигрантов

В Ленинградской области пресекли серию нападений националистов на мигрантов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области пресекли серию нападений националистов на мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, два иностранца пострадали от нападения ультраправой молодежи в Мурино. Их залили из перцового баллончика. Первый случай произошел вечером 21 января около дома 34 на шоссе Лаврики. По этому эпизоду задержали 18-летнего уроженца Армавира. Молодой человек, действуя по мотивам национальной ненависти, распылил газ в лицо пострадавшему и скрылся. На данный момент нападавший процессуально задержан по подозрению в хулиганстве.

Второе нападение произошло также вечером 21 января на Центральной улице, там пострадал гражданин Узбекистана. По этому делу задержаны 18-летний парень из Великого Новгорода и 22-летний житель Санкт-Петербурга. Они находились возле павильона «Тандыр Выпечка», где и использовали перцовый баллончик против иностранца. Младшего задержали. При обыске в месте его проживания обнаружена символика запрещенных ультраправых организаций.

Ранее сообщалось, что стало известно о возможном лишении российского гражданства участников драки со стрельбой.

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