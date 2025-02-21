В российском регионе рекультивировали мусорный полигон

Под Переславлем-Залесским рекультивировали полигон промышленных отходов

Под Переславлем-Залесским Ярославской области рекультивировали проблемный полигон коммунальных и промышленных отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Он заявил, что на работы было направлено около 600 миллионов рублей. Из них от федерального правительства было получено порядка 400 миллионов рублей. На полигон жаловались местные жители, он представлял собой «большую кучу мусора», отметил Евраев. Теперь на территории «все прекрасно, красиво и благоустроенно», добавил он.

Полигон работал с 1957 по 2017 годы, там хранилось 1,5 миллиона кубометров коммунальных и промышленных отходов IV (легковоспламеняющиеся твердые и самовозгорающиеся вещества) и V (практически безопасные вещества) классов опасности.

Ранее рекультивация полигона завершилась в Кинешме Ивановской области. Мусор на свалку свозили с 1930 по 2019 год. Площадь полигона достигла почти полутора гектаров, на которых оказалось 740 тысяч кубометров отходов.