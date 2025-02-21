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15:02, 21 февраля 2025Экономика

В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

Обменникам в Казахстане ограничили спред между покупкой и продажей доллара
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Нацбанк Казахстана установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в обменниках. Для доллара показатель составит 7 тенге, для евро — 10. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

О планах ограничить разницу между уровнями покупки и продажи наличной валюты ради борьбы со спекуляциями и покрытия рисков стало известно в середине января, напоминает «Финмаркет».

Уровень роста цен в Казахстане достиг в начале года 8,9 процента, на фоне чего в этой соседней с Россией стране также дешевела нацвалюта. В первые дни февраля курс доллара превышал 520 тенге. На момент написания материала показатель колеблется у отметки 499,5.

Как отметили ранее в Нацбанке, в январе рост цен ускорился в 14 из 20 регионов Казахстана, а наибольшее значение годовой инфляции зафиксировали в Астане. В частности, цены на платные услуги выросли в столице год к году на 17,8 процента, тогда как в целом по стране показатель составил 13,8 процента.

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