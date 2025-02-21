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11:20, 21 февраля 2025Мир

В Совбезе России заявили о подготовке НАТО к боевым действиям в новом пространстве

Совбез России: НАТО готовится к боевым действиям на морском дне
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bart Biesemans / Reuters

НАТО готовится к боевым действиям на морском дне и уже занимается разработкой соответствующей доктрины для проведения военных операций в таком пространстве. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, передает ТАСС.

«Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством. Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций», — отмечается в заявлении Совбеза.

Таким образом, было указано, что морское дно может стать для Североатлантического альянса новой сферой противоборства наряду с пространствами суши, воздуха, моря и космоса.

В январе военные корабли стран НАТО начали патрулировать Балтийское море. По информации телерадиокомпании ERR, на якорь в Минной гавани Таллина встали два военных корабля. Также в миссии участвует гидролокационное судно, которое будет следить за происходящим на дне моря, в том числе инспектировать подводную инфраструктуру. Таким образом, основной сферой деятельности флота альянса станет слежка за состоянием объектов, лежащих на морском дне.

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