Россия анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море. Альянс проводит там миссию «Балтийский часовой»

Посол Токовинин предупредил об ответе РФ на операцию НАТО в Балтийском море

Российская сторона анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». О грядущем ответе заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

Целью миссии альянса, как сообщалось ранее, является контроль подводных коммуникаций водоема.

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский часовой", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — заявил глава российской дипмиссии в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: Anne Kauranen / Reuters

В январе корабли НАТО вошли в Финский залив

В январе стало известно, что военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря. По информации телерадиокомпании ERR, на якорь в Минной гавани Таллина встали два военных корабля. Также в миссии участвует гидролокационное судно, которое будет следить за происходящим на дне моря, в том числе инспектировать подводную инфраструктуру.

Кроме того, два корабля НАТО, в частности Германии и Нидерландов, вошли в Финский залив в рамках операции «Балтийский часовой».

«[Немецкий] FGS Datteln и [нидерландский] HNLMS Luymes 13 января провели переброску лодок в Балтийском море для совместной отработки оперативных действий. Оба корабля развернуты в составе Постоянной группы противоминной обороны НАТО первого Командования ВМС НАТО», — говорилось в сообщении морского командования НАТО.

Дополнительно уточнялось, что целью данных маневров является «предотвращение ущерба критически важной подводной инфраструктуре».

В НАТО признались в желании контролировать все корабли в Балтийском море

Премьер-министр Польши Дональд Туск же заявлял, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды.

Фото: Anne Kauranen / Reuters

«Все участники встречи и генеральный секретарь [Марк Рютте] НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод», — заявлял глава польского правительства.

При этом Туск подчеркнул, что все страны-участницы Североатлантического альянса придерживаются схожих мнений по данному вопросу и рассматривают различные возможности по этому направлению.

Туск также сообщал, что страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике. «На Балтийском море, как на дне, так и на поверхности, у нас есть широкая инфраструктура — начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами», — объяснил глава польского правительства.

Решение стран альянса он объяснил якобы «нарастающей российской агрессией». По его словам, конкретные роли стран НАТО на Балтике еще не распределены.

Генсек НАТО Марк Рютте на саммите стран Балтийского моря в Хельсинки сообщал, что НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море запускает Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами.

Власти Норвегии задержали судно с экипажем из России

В конце января власти Норвегии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Сообщалось, что судно зарегистрировано в Норвегии и ходит под норвежским флагом, но среди экипажа на борту есть граждане России. Судно было задержано норвежскими властями по запросу Латвии.

Позже стало известно, что на задержанном в Норвегии судне могло находится до 40 членов российского экипажа. Также сообщалось, что судно следовало из Петербурга в Мурманск, у него были норвежские регистрация и владелец. Судно перевозило различные грузы, включая фрукты, морепродукты и мясо.

НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

Диверсии на Балтике может совершать НАТО для наращивания сил близ России, заявлял вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так он прокомментировал задержание норвежского судна Silver Dania.

«У России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ. А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются», — обозначил Косачев.

Косачев добавил, что под таким предлогом НАТО может обосновать свое присутствие и наращивание военного потенциала вблизи морских границ России. «Глобально — чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО», — заключил он.