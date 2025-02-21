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18:38, 21 февраля 2025Мир

В США обвинили Европу в противодействии урегулированию конфликта на Украине

Советник президента США Уолтц: Европа выступает против урегулирования на Украине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Лидеры стран Европы фактически выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом во время Конференции консервативных политических действий заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

Советник Трампа подчеркнул, что Вашингтон считает подобные действия бессмысленными.

«Те же голоса, которые требуют прекращения огня в Газе после 7 октября, теперь выступают против мира в Европе. Это не имеет смысла», — заметил Уолтц.

Ранее Уолтц прокомментировал тему поставок западного оружия на Украину. Помощник Трампа по нацбезопасности заметил, что поставки значительно замедляются из-за истощения запасов.

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