В США обвинили Европу в противодействии урегулированию конфликта на Украине

Советник президента США Уолтц: Европа выступает против урегулирования на Украине

Лидеры стран Европы фактически выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом во время Конференции консервативных политических действий заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

Советник Трампа подчеркнул, что Вашингтон считает подобные действия бессмысленными.

«Те же голоса, которые требуют прекращения огня в Газе после 7 октября, теперь выступают против мира в Европе. Это не имеет смысла», — заметил Уолтц.

Ранее Уолтц прокомментировал тему поставок западного оружия на Украину. Помощник Трампа по нацбезопасности заметил, что поставки значительно замедляются из-за истощения запасов.