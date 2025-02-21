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00:49, 21 февраля 2025Мир

В Белом доме заявили о замедлении поставок оружия Украине

Советник президента США Уолтц: Поставки оружия Украине замедляются
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Майкл Уолтц

Майкл Уолтц. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Поставки оружия Украине замедляются. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц на брифинге Белого дома, трансляция шла на YouTube.

По словам чиновника, замедление поставок происходит из-за истощения запасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов». Он признал, что «не хочет думать» об отсутствии стратегического партнерства. В то же время политик добавил, что «во всех сложных ситуациях у вас есть шанс».

20 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европейского союза должны «перестать ныть» и перейти к конкретным решениям, чтобы добиться участия в переговорах по Украине.

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