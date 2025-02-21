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13:51, 21 февраля 2025Бывший СССР

В зоне СВО между истребителями ВКС России и F-16 произошел ракетный бой

В зоне СВО произошел дальний ракетный бой между Су-35С и F-16AM
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России выступили против украинских истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ракетный бой произошел на дальней дистанции. Согласно предварительной информации, со стороны России потерь нет, точных данных о потерях противника пока нет.

Как предположили авторы Telegram-канала «Русское оружие», в воздухе сошлись российский Су-35С и украинский F-16AM Block 20 MLU.

Ранее Минобороны России отчиталось об 11 групповых ударах за неделю по военным объектам на Украине. При этом были поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции.

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