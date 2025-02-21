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06:30, 21 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Киберэксперт оценил вероятность кражи данных при просмотре видео

IT-эксперт Драченин назвал кражу данных при просмотре видео мифом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Пока вы просто смотрите в окно, ничего не происходит, но если вы решите выбросить в него паспорт, данные точно окажутся в чужих руках — с видео примерно такая же история, рассказал эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. Вероятность кражи конфиденциальной информации при просмотре роликов он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Кража данных при просмотре видео — это миф. Само по себе оно безопасно, но что скрывается рядом — уже другой вопрос. Злоумышленники играют на нашем любопытстве. Кто-то обещает эксклюзивный контент, кто-то — бесплатный подарок, особенно в сезон праздников, значимых дат, например, 14 февраля, а в итоге пользователю предлагают скачать файл или перейти по ссылке. Вот тут и начинается риск. Особенно опасны неизвестные программы: скачал, нажал "ок", а дальше — вопрос времени, когда данные утекут», — сказал IT-эксперт.

Главное правило, которым он рекомендовал пользоваться в сети, — «если не ждали — не открывайте». Собеседник «Ленты.ру» добавил, что видео, которое запускается прямо в мессенджере без лишних требований, скорее всего, безопасно. Если же пользователя просят что-то скачать или ввести данные, то лучше пройти мимо.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил о новой мошеннической схеме в преддверии 23 Февраля. Он рекомендовал внимательно подходить к покупке билетов на мероприятия, чтобы не стать жертвой обмана.

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