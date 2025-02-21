Военкор сообщил о взятии укрепрайона в селе Улаклы

Военкор Коц сообщил о взятии укрепрайона в селе Улаклы

Российские военные взяли укрепрайон к западу от Курахова в селе Улаклы в ДНР, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Улаклы — наши!» — говорится в публикации, сопровожденным видео, где военный машет российский флагом.

Коц привел цитату из украинских пабликов, в которых комментируется взятие укрепрайона. «Везде бегают русские, небо контролируется тоже ими, взаимодействия и связи нет... Сейчас говорят, что часть пацанов смогли вытащить, но не всех, а связи до сих пор ни с кем нет», — говорится в сообщении.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State рассказал, что российские войска продолжают наступление от Курахово к Днепропетровской области. В частности, военные полностью контролируют село Дачное, следующее после Курахово.

