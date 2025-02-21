Воры украли 400 голубей-спортсменов стоимостью миллион рублей

В Индии воры пробрались в голубятню и украли 400 ценных голубей-спортсменов

В Индии воры украли из голубятни 400 дрессированных голубей, которые участвовали в соревнованиях по древнему виду спорта. Об этом пишет Asiannet Newsable.

65-летний Мохд Каюм из города Мирут много лет разводил и дрессировал голубей для древнего индийского спорта, известного как «кабутарбази». Эти необычные соревнования — национальная традиция, история которой уходит корнями во времена империи Великих Моголов. Дрессировщики, или кабутарбазы, учат свою стаю слушать команды и возвращаться к хозяину после того, как она улетит на большое расстояние. У Каюма было 400 птиц-спортсменов, многие из которых принадлежали к ценным породам.

В понедельник утром, 17 февраля, он поднялся на террасу, где находится голубятня, и обнаружил, что она пуста. «Пропали 400 голубей стоимостью около миллиона рупий (около миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру»), я был совершенно потрясен. Потом я понял, что их могли украсть в воскресенье вечером. Некоторые из украденных голубей принадлежат к редким иностранным породам и участвовали в нескольких конкурсах», — сказал Каюм. Он сообщил об ограблении в полицию. Правоохранители выясняют детали произошедшего и проверяют камеры наблюдения. Предварительно известно, что воры воспользовались приставной лестницей, чтобы пробраться на террасу. Кроме голубей, они ничего не взяли.

Ранее сообщалось, что в Бельгии участились кражи голубей, разведенных для участия в голубиных гонках. Глава бельгийской федерации голубиных гонок Паскаль Боденжен объяснил, что птицы, предназначенные для этого спорта, могут стоить от тысячи до ста тысяч евро.