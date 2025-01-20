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16:43, 20 января 2025Из жизни

Воры украли голубей на 10,5 миллиона рублей с одного чердака

В Бельгии воры украли у птицевода голубей и разорили его на 10,5 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Frederik / Shutterstock / Fotodom

В Бельгии участились кражи голубей, разведенных для участия в голубиных гонках. Об этом сообщает Associated Press.

Глава бельгийской федерации голубиных гонок Паскаль Боденжен объяснил, что птицы, предназначенные для этого спорта, могут стоить от тысячи до ста тысяч евро (от 105 тысяч до 10,5 миллиона рублей). Птицеводы как могут борются с проблемой воров: устанавливают на голубятнях камеры и датчики движения, однако даже эти меры не спасают.

«Не проходит и недели, чтобы где-нибудь не произошла кража», — отметил Боденжен. Так, он рассказал, что не так давно воры украли с одного чердака несколько «гоночных» голубей и разорили их владельца на сто тысяч евро. Преступников так и не удалось поймать.

Боденжен объяснил, что кражи голубей вредят не только финансовому положению птицеводов, но и их эмоциональному состоянию. Чтобы вырастить из голубя победителя, с ним нужно работать почти каждый день. Птицевод Франс Бунгенерс вспомнил, как в 2016 году у него украли из сада лучших птиц. «Я могу честно сказать вам, я плакал как маленький мальчик, потому что дело моей жизни было полностью разрушено», — признался он.

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Как рассказывают эксперты, украденные голуби больше не могут участвовать в гонках, поскольку у них нет нужных документов. По этой же причине воры не могут продать их на аукционе. Единственный вариант, доступный преступникам, — разведение птиц. Однако, как добавляют эксперты, это можно провернуть только в некоторых странах. Предполагается, что воры увозят голубей в государства, ранее объединенные Варшавским договором.

Бунгенерс объяснил, что кражи «гоночных» голубей часто не расследуются, поскольку полиция принимает их за обычных домашних птиц. Полицейские не осознают ценность «гонщиков» и не сотрудничают с пострадавшими птицеводами.

Ранее сообщалось, что в России карлик украл трех кенгурят из Ярославского зоопарка и из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Мужчину удалось поймать. Оказалось, он с детства страдает от психического заболевания, из-за чего увлекся экзотическими животными.

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