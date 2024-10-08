Зоопсихологи начали работать со спасенными после похищения карликом кенгурятами

С похищенными из российских зоопарков кенгурятами начали работать зоопсихологи

С кенгурятами, которых спасли после похищения из зоопарков, начали работать зоопсихологи. Об этом сообщает Mash.

Похищенные карликом кенгурята Крош и Звездочка заново учатся доверять людям. Специалисты постепенно адаптируют их к жизни в зоопарке через создание позитивных впечатлений. Животных кормят с рук, гладят, играют с ними и вычесывают. Так кенгурята начинают ассоциировать людей с удовольствием и быстрее привыкают. Зоопсихологи объясняют, что животные еще маленькие, поэтому восстановиться после психологической травмы им должно быть легче — в том случае если похититель их не бил.

31-летний Иван Некрасов в начале октября украл из Ярославского зоопаркакенгуренка по кличке Крош, а из парка птиц «Воробьи» в Калуге — двух других шестимесячных кенгурят. Один кенгуренок не выжил. 4 октября Заволжский районный суд Ярославля арестовал Некрасова за похищение животных. Утверждается, что подсудимый страдает психическим заболеванием с детства. К тому же, ему трудно общаться с людьми из-за комплексов, вызванных его небольшим ростом. Поэтому Некрасов увлекся экзотическими животными.

Адвокат Некрасова Екатерина Сентищева заявила, что ее подзащитный не намерен избегать наказания, но его беспокоит шумиха в СМИ. Мужчине предстоит пройти судебно-психологическую экспертизу.

В суде Некрасов расплакался и просил прощения за смерть одного из детенышей кенгуру.

