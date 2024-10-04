Похитителя кенгурят из российских зоопарков заключили под стражу

Суд Ярославля арестовал похитителя кенгурят из зоопарков

Заволжский районный суд Ярославля арестовал 31-летнего Ивана Некрасова, похитившего трех детенышей кенгуру из российских зоопарков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мера пресечения избрана почти на два месяца. Скоро следователь отправит Некрасова на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу для оценки состояния его психического здоровья, уточняет Telegram-канал Mash. Похититель животных оформил явку с повинной в прокуратуре Ярославской области. Он страдает психическим заболеванием с детства, также ему трудно общаться с людьми из-за комплексов, вызванных его небольшим ростом. Поэтому Некрасов увлекся экзотическими животными.

В суде он расплакался и просил прощения за то, что один из детенышей кенгуру не выжил. «Я гулял по зоопарку, хотел услышать рык льва, послушать. И с канадским волком фотографироваться хотел. И все, больше ничего не хотел… Я прошу прощения», — заявил он.

1 октября сообщалось, что из Ярославского зоопарка украли кенгуренка по кличке Крош, а из парка птиц «Воробьи» в Калуге — двух других шестимесячных кенгурят.