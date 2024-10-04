Задержанный за кражу кенгурят россиянин оказался психически нездоров

Адвокат Сентищева: задержанный за кражу кенгуру мог не осознавать своих действий

Похитивший трех детенышей кенгуру из российских зоопарков 31-летний Иван Некрасов страдает от психического расстройства и мог не осознавать последствий своих действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Екатерину Сентищеву.

Защитница рассказала, что предварительно врачи ставили Некрасову психическое расстройство. Кроме того, в явке с повинной подозреваемый написал, что общение с животными улучшает его психическое состояние. Соответствующую рекомендацию он получил от доктора.

Сентищева уточнила, что одному из детенышей кенгуру не хватило воздуха в сумке. Это произошло ненамерено. Поэтому Некрасову не вменяют статью о жестоком обращении с животными. Он очень сожалеет о кражах, заявила женщина.

1 октября сообщалось, что кенгуренка по кличке Крош украли из Ярославского зоопарка, двух других шестимесячных кенгурят — из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Выяснилось, что некоторое время назад Некрасов решил сделать малый бизнес на кенгурятах, так как увлекался разными животными и мечтал получить редкую обезьяну. В интернете он нашел покупателей кенгуру, затем проник в ярославский и калужский зоопарки, где совершил кражи. 2 октября Некрасова задержали.

