Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения похитителю кенгурят из российских зоопарков

Ярославский суд рассмотрит вопрос о мере пресечения похитителю трех кенгурят

Ярославский суд в пятницу рассмотрит вопрос о мере пресечения похитившему трех детенышей кенгуру из российских зоопарков 31-летнему Ивану Некрасову (известный как карлик-натуралист). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Екатерину Сентищеву.

Заседание было назначено на 10:30 по московскому времени.

Некрасов в суде плакал и просил прощения за то, что один из детенышей кенгуру не выжил. «Я гулял по зоопарку, хотел услышать рык льва, послушать. И с канадским волком фотографироваться хотел. И все, больше ничего не хотел… Я прошу прощения», — заявил он.

1 октября сообщалось, что кенгуренка по кличке Крош украли из Ярославского зоопарка, двух других шестимесячных кенгурят — из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Выяснилось, что некоторое время назад Некрасов решил сделать малый бизнес на кенгурятах, так как увлекался разными животными и мечтал получить редкую обезьяну. В интернете он нашел покупателей кенгуру, затем проник в ярославский и калужский зоопарки, где совершил кражи. 2 октября Некрасова задержали.

