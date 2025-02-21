Возлюбленная Ди Каприо снялась в откровенном образе для журнала

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо Черетти снялась в откровенном образе

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти, снялась в откровенном образе для журнала Another Magazine. Фотографии со съемки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала перед камерой в наряде бренда Balenciaga, состоящем из телесного изделия с изображением кружевного корсета, трусов, пояса и чулок. Образ звезды дополнила сумка кремового цвета. При этом специалисты собрали ее волосы в прическу, а визажисты нанесли мейкап в нюдовых тонах.

В октябре 2024 года возлюбленная Леонардо Ди Каприо раскрыла секрет красоты. Модель заявила, что главное бьюти-правило, которого она придерживается, — это отсутствие излишеств.