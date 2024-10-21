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14:29, 21 октября 2024Ценности

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо раскрыла секрет красоты

Возлюбленная Ди Каприо Виттория Черетти назвала гель для бровей секретом красоты

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти раскрыла секрет красоты. Ее комментарий публикует Page Six.

26-летняя манекенщица заявила, что главное бьюти-правило, которого она придерживается, — это отсутствие излишеств. При этом необходимым средством она назвала гель для бровей, уточнив, что предпочитает бренд Chanel.

«[Нанесение геля для бровей] первое, что я делаю утром, — неважно, собираюсь ли я куда-нибудь пойти или остаюсь дома. Это подтягивает лицо и обрамляет его», — объяснила собеседница издания.

Ранее Черетти снялась топлес на фоне слухов о расставании с артистом.

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      Карина Черных
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