Возлюбленная Тимати показала грудь в прозрачном бюстгальтере

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица предстала на размещенных кадрах в черной майке. Позируя перед камерой, она оттянула изделие и продемонстрировала грудь в прозрачном бюстгальтере. Внешний вид избранницы музыканта дополняли массивная цепь на шее, подвеска в виде креста, длинные серьги и браслеты.

Для съемки визажисты сделали знаменитости макияж с акцентом на розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в аккуратную прическу.

В январе Валентина Иванова пожаловалась на лишние килограммы после поездки в Париж.