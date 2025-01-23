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19:44, 23 января 2025Ценности

Возлюбленная Тимати пожаловалась на лишние килограммы после поездки в Париж

Модель Валентина Иванова пожаловалась на лишние килограммы после поездки в Париж
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Возлюбленная российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова пожаловалась на лишние килограммы после поездки в Париж. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица посетовала на плохое состояние кожи и лишний вес после ежедневного употребления круассанов. «Парижские каникулы отразились на лице и коже. Ежедневные круассаны мимо не прошли. Эх, какие вкусные они были, мое лицо меня благодарит, и плюс на весах тоже. Поехала в зал, отрабатывать наеденное», — заявила она.

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Помимо этого, звезда показала внешность без макияжа, демонстрируя мелкие косметические дефекты в виде высыпаний на лице.

В декабре 2024 года возлюбленная Тимати показала внешность времен юности на фото. Один из подписчиков попросил манекенщицу разместить снимки с длинными волосами.

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