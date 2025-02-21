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13:44, 21 февраля 2025Бывший СССР

Возможность замены Зеленского оценили

Политолог Брутер: Замена Зеленского не повлияет на урегулирование конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Замена Владимира Зеленского на другого политика не повлияет на урегулирование конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Для нас замена Зеленского на любого человека, который придерживается более русофобских взглядов, не имеет никакого значения. От этого урегулирование не станет ближе», — подчеркнул политолог.

Брутер оценил возможность замены Зеленского на другого политика при участии США и подчеркнул, что при урегулировании конфликта на Украине первостепенными являются договоренности Москвы и Вашингтона. По его мнению, при необходимости Белый дом сможет придумать и реализовать механизм замены руководства Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высказывания властей США о властях Украины. Он подчеркнул, что эмоциональные высказывания Вашингтона связаны с нежеланием Киева заниматься налаживанием мира.

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