Политолог Брутер: Замена Зеленского не повлияет на урегулирование конфликта

Замена Владимира Зеленского на другого политика не повлияет на урегулирование конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Для нас замена Зеленского на любого человека, который придерживается более русофобских взглядов, не имеет никакого значения. От этого урегулирование не станет ближе», — подчеркнул политолог.

Брутер оценил возможность замены Зеленского на другого политика при участии США и подчеркнул, что при урегулировании конфликта на Украине первостепенными являются договоренности Москвы и Вашингтона. По его мнению, при необходимости Белый дом сможет придумать и реализовать механизм замены руководства Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высказывания властей США о властях Украины. Он подчеркнул, что эмоциональные высказывания Вашингтона связаны с нежеланием Киева заниматься налаживанием мира.