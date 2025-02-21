ВСУ нанесли массовый удар по российскому региону

Белгородский губернатор Гладков сообщил о нескольких атаках ВСУ по региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Черемошное — Никольское Белгородского района беспилотник ударил по легковому автомобилю — транспортное средство повреждено. В Валуйском округе в поселке Уразово FPV-дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно — повреждены грузовой автомобиль и торговый объект», — написал он.

Еще одна атака БПЛА пришлась на село Репяховка. Повреждения получил фасад складского помещения, находящегося на территории сельхозпредприятия. Дрон также атаковал фермерское хозяйство в селе Зозули. Из-за нападения оказалась пробита крыша надворной постройки.

Помимо того, село Тишанка попало под обстрел. В результате прилета повреждения получила кровля частного дома. Во всех перечисленных случаях, по словам главы области, пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило, что за четыре часа над территорией России система противовоздушной обороны уничтожила 28 украинских беспилотников. Отмечается, что больше всего беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем — система ПВО сбила 19 летательных аппаратов над этим регионом. Еще восемь БПЛА военные сбили над Азовским морем и один дрон над Белгородской областью.