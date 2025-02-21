Звезда «Сплетницы» сыграет в новом сериале

Актриса Лейтон Мистер сыграет в новом сериале со своим мужем Адамом Броди

Актриса Лейтон Мистер, известная ролью Блэр Уолдорф в культовом сериале «Сплетница», снимется в сериале «Никто этого не хочет». Об этом сообщает издание Variety.

По сюжету проекта, Лейтон сыграет девушку Эбби, которая описывается как заклятый враг главной героини Джоанн в исполнении актрисы Кристен Белл. Главную роль в проекте исполняет муж Мистер, актер Адам Броди.

Известно, что «Никто этого не хочет» был продлен на второй сезон в октябре прошлого года. Почти сразу после премьеры на площадке Netflix сериал вошел в топ-10 лучших проектов стриминг-сервиса.

Ранее стало известно, что культовый сериал Netflix «Игра в кальмара» обвинили в экстремизме в России.