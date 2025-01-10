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17:05, 10 января 2025Культура

Культовый сериал Netflix обвинили в экстремизме в России

Пропаганду сериала «Игра в кальмара» предложили приравнять к экстремизму
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Игра в кальмара»

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что хитовый корейский сериал «Игра в кальмара» представляет угрозу для российского общества. Его слова передает издание Life.ru.

Иванов считает, что «Игра в кальмара» романтизирует убийства и насилие и закладывает неправильные моральные ориентиры. Он назвал проект студии Netflix «манифестом жестокости» и сравнил его влияние с экстремизмом.

«Родители покупают костюмы убийц и оружие из сериала, легитимизируя жестокость и насилие. Потакающие таким увлечениям детей должны быть привлечены к ответственности. Нельзя позволять детям расти в мире, где убийство становится нормой, а жестокость — развлечением», — заявил он.

По словам Иванова, «Игра в кальмара» полностью подпадает под статью 282.1 УК РФ, так как «оправдывает необходимость в экстремистской деятельности». Депутат считает, что родители, которые покупают своим детям продукцию, пропагандирующую сериал, должны наказываться по этой статье.

Ранее стало известно, что режиссер «Игры в кальмара» заявил, что снял второй сезон только ради денег. Он пожаловался, что из-за стресса на съемках проекта потерял несколько зубов.

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