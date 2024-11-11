Режиссер «Игры в кальмара» признался в съемках сериала только ради денег

Режиссер «Игры в кальмара» заявил, что снял второй сезон только ради денег

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек признался, что согласился снять второй сезон шоу только ради денег. Интервью с ним публикует «Би-би-си».

Автор хитового сериала заявил, что проект не принес ему много денег, зато из-за стресса он потерял несколько зубов.

«Да, первый сезон имел огромный мировой успех, но я заработал на нем совсем немного. А вот съемки второго сезона помогут компенсировать потери. Честно говоря, я еще не закончил эту историю», — заявил постановщик.

Хван Дон Хек потратил на создание оригинальной «Игры в кальмара» почти десять лет. До того как проектом заинтересовался стриминговый сервис Netflix, ему пришлось влезть в долги.

Ранее стало известно, что продолжение сериала выйдет на Netflix 26 декабря.