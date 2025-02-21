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13:11, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о слезах из-за проверки от банка

Юмористка Мягкова заявила, что ей устроили внезапную банковскую проверку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о внезапной проверке от банка. В выпуске шоу «Личка», доступном на YouTube, юмористка призналась, что случившееся расстроило ее.

Мягкова вспомнила, что недавно банк, услугами которого она пользуется, инициировал проверку всех ее счетов и финансовых операций. В частности, объяснила комикесса, ей нужно было предоставить финансовые документы, подтверждающие, что она получала деньги за работу честным путем. Мягкова добавила, что в против случае финансовая организация пригрозила приостановить ее действия по счетам.

Юмористка призналась, что финансовая проверка расстроила ее, так как она всегда работала честно. «Я чуть ли не в слезах сижу. Это так обидно. Блин, я работаю, как лошадь. У меня все невероятно четко. Я говорю: "Почему я?"» — возмутилась звезда «Женского стендапа». Мягкова добавила, что во время проверки нарушений в ее финансовой отчетности не нашли.

Ранее Мягкова призналась, что боялась матерных слов. Она объяснила, что выросла в интеллигентной семье и долгое время не могла произносить ругательства.

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