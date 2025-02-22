Американская писательница решила заставить Илона Маска признаться в отцовстве над ребенком

Писательница Сент-Клэр захотела в суде добиться признания Маска отцом ребенка

Писательница Эшли Сент-Клэр захотела в суде добиться признания миллиардера Илона Маска отцом своего ребенка. Об этом сообщает газета New York Post.

Женщина ранее сообщала, что родила ребенка от Маска, а также попросила бизнесмена признать их общего сына.

«Инфлюенсер консервативных взглядов Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребенка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном», — говорится в публикации газеты.

Ранее отец Илона Эррол Маск заявил, что считает своего сына никудышным родителем. Его первый ребенок, появившийся на свет в 2002 году, прожил только 10 недель. Как утверждает Эррол Маск, миллиардера даже не было рядом, когда младенца не стало. В тот момент о нем заботилась только няня.