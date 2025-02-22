Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 22 февраля 2025Мир

Американская писательница решила заставить Илона Маска признаться в отцовстве над ребенком

Писательница Сент-Клэр захотела в суде добиться признания Маска отцом ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Эшли Сент-Клер

Эшли Сент-Клер. Кадр: Inside Edition / YouTube

Писательница Эшли Сент-Клэр захотела в суде добиться признания миллиардера Илона Маска отцом своего ребенка. Об этом сообщает газета New York Post.

Женщина ранее сообщала, что родила ребенка от Маска, а также попросила бизнесмена признать их общего сына.

«Инфлюенсер консервативных взглядов Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребенка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном», — говорится в публикации газеты.

Ранее отец Илона Эррол Маск заявил, что считает своего сына никудышным родителем. Его первый ребенок, появившийся на свет в 2002 году, прожил только 10 недель. Как утверждает Эррол Маск, миллиардера даже не было рядом, когда младенца не стало. В тот момент о нем заботилась только няня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Объявлен новый тренер сборной России по художественной гимнастике

      В МИД России назвали два направления в диалоге с США

      В Турции назвали поражение Украины уроком для всех

      Трамп отправил в отставку главу Генштаба США

      Американская писательница решила заставить Илона Маска признаться в отцовстве над ребенком

      Медведев согласился со словами Маска о хищениях Киевом денег

      В Белгороде автомобиль «разорвало» от столкновения с бетонным укрытием

      В России оценили перспективы для решивших вернуться в Россию западных компаний

      Медведев назвал Зеленского киевским вором

      Покидающий Россию Ситибанк простит долги части заемщиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше