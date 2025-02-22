Действия Зеленского сравнили с метаниями загнанной в угол крысы

Политолог Суслов: Визит Зеленского на Ближний Восток напоминает метания крысы

Визиты президента Украины Владимира Зеленского на Ближний Восток похожи на метания, которыми он хочет привлечь к себе внимание на фоне российско-американской встречи. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов.

«Владимир Зеленский напоминает загнанную в угол крысу, которая мечется. Его метания по Ближнему Востоку — это попытка напомнить о себе», — так сравнил он президента Украины и его последние действия.

По мнению политолога, украинский лидер оскорбился самим фактом проведения переговоров России и США без участия Киева. При этом российско-американская встреча в Саудовской Аравии нарушила фундаментальное предложение Европы и Украины по урегулированию конфликта. Он заключался в формировании общей позиции Запада, а затем представлении ее России как ультиматума, напомнил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции. В ходе беседы лидеры указали на важность участия Украины и Европы в переговорном процессе.