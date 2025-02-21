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20:19, 21 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции

Зеленский созвонился с премьер-министром Швеции Кристерссоном
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Кристерссона за военную помощь Швеции и поддержку Украины. Он также написал, что Украина с нетерпением ждет 18-го пакета оборонной помощи. Президент также проинформировал шведского коллегу о встрече со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и о деталях недавних переговоров с иностранными лидерами.

«Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы», — заключил Зеленский.

Он также сообщил, что работает вместе со Швецией над общим видением гарантий безопасности. Он добавил, что решение должно быть готово к началу любых важных переговоров, и Европа должна быть за столом переговоров. Зеленский заключил, что необходим справедливый и длительный мир, а не просто временное прекращение огня.

Ранее Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Он уточнил, что вместе с Пленковичем они обсудили следующие шаги и общие планы Киева и Загреба на ближайшее будущее.

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