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16:19, 21 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Пленковичем
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел хороший разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и поблагодарил его за поддержку Украины со стороны Хорватии и недавнее решение о новом пакете военной помощи», — рассказал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что вместе с Пленковичем они обсудили следующие шаги и общие планы Киева и Загреба на ближайшее будущее.

29 января Пленкович сообщил о предоставлении Хорватией Украине 12-го пакета военной и экономической помощи. Он также заявил о намерениях Загреба продолжать поддерживать Киев.

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