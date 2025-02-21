Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Пленковичем

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел хороший разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и поблагодарил его за поддержку Украины со стороны Хорватии и недавнее решение о новом пакете военной помощи», — рассказал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что вместе с Пленковичем они обсудили следующие шаги и общие планы Киева и Загреба на ближайшее будущее.

29 января Пленкович сообщил о предоставлении Хорватией Украине 12-го пакета военной и экономической помощи. Он также заявил о намерениях Загреба продолжать поддерживать Киев.