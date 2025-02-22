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15:11, 22 февраля 2025Силовые структуры

Экс-главред ELLE отдала миллионы мошеннице под видом психолога

Экс-главред ELLE Сотникова лишилась 4 млн рублей из-за мошенницы в Telegram
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Экс-главред русского ELLE (журнал прекратил работу в России в 2022 году — прим. «Ленты.ру») Елена Сотникова лишилась четырех миллионов рублей после нескольких месяцев общения с мошенницей, притворявшейся психологом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ноябре 2022 года Сотникова объявила о разводе с мужем Алексеем Дорожкиным, с которым они до этого прожили 12 лет. После этого она завела Telegram-канал, где стала рассказывать о проблемах, с которыми столкнулась, будучи в отношениях. Поддержать ее в комментарии пришла 50-летняя Татьяна Т., представившаяся психологом европейского уровня.

За помощь в решении проблем женщина брала с Сотниковой по 50 тысяч рублей за сеанс. Сами сеансы при этом продлились девять месяцев, в ходе которых новая знакомая заработала 2 миллиона рублей. Еще 500 тысяч, по данным Mash, ушло на «решение вопросов с налоговой», и часть суммы — на расследование о якобы имеющейся недвижимости Дорожкина за границей.

Спустя какое-то время Сотниковой стало понятно, что Татьяна — не психолог, а набравшая множество микрозаймов мошенница. Она обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 30-летняя женщина предстанет перед судом за обман россиян с путевками. Петербурженка публиковала в интернете объявления о продаже туров, виз и бронировании отелей по низким ценам. После того как клиенты переводили средства, она делала вид, что производит бронирование, а затем пропадала. Всего на уловку попались 96 человек, общая сумма потерянных ими средств составила 12 миллионов рублей.

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