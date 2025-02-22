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03:46, 22 февраля 2025Интернет и СМИ

Европе предрекли трудный выбор из-за США

Bloomberg: Евросоюз должен пожертвовать соцрасходами для укрепления обороны
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

На фоне возможного сокращения военного присутствия США в Европе ЕС столкнулся с трудным выбором: увеличивать финансирование обороны в ущерб соцрасходам, или признать политическую несостоятельность. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналист Лайонел Лорен отметил, что Европа на протяжении длительного времени предпочитала пустые разговоры действиям в интересах собственной безопасности. «Экстренные саммиты множатся в поисках ответа на новую политическую обстановку, уже нет смысла цепляться за иллюзию нахождения под протекторатом США», — говорится в материале.

В статье также приводятся слова премьер-министра Франции Франсуа Байру, назвавшего текущую ситуацию безвыходной. «Многое время главным национальным интересом был европейский образ жизни: масло важнее оружия. Теперь ни планирование, ни передовые технологии не спасут от тяжелых решений», — предрекает Bloomberg.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ошеломил Европу решением отказаться от поддержки Украины и критикой в адрес ее лидера Владимира Зеленского. Как утверждает британский политолог Армида ван Рий, европейские чиновники искренне не понимают смены позиции США по украинскому вопросу.

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