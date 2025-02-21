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08:28, 21 февраля 2025Мир

Трамп ошеломил Европу решением по Украине

Политолог ван Рий: Трамп ошеломил Европу решением отказаться от поддержки Киева
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп ошеломил Европу решением отказаться от поддержки Украины и критикой в адрес ее лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила британский политолог Армида ван Рий, передает телеканал CNN.

«То, как это было реализовано — удар за ударом, за ударом, в течение нескольких дней — стало настоящим шоком», — рассказала исследователь.

По словам ван Рий, европейские чиновники искренне не понимают смены позиции США по украинскому вопросу. Кроме того, они не понимают, какое предложат американские представители мирное соглашение и будут ли о нем информированы европейцы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции американского коллеги Дональда Трампа на хамство европейских союзников США. В частности, он добавил, что 47-й президент Соединенных Штатов «достаточно интеллигентно» ведет себя, когда разговаривает со своими партнерами из Европы.

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