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22:22, 22 февраля 2025Мир

Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине

Илон Маск опроверг сообщения о намерении отключить Starlink на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Основатель Starlink Илон Маск опроверг информацию о планах лишить Украину доступа к спутниковой связи в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом он написал в соцсети X.

Предприниматель прокомментировал статью агентства Reuters, в которой утверждалось, что США пригрозили Киеву отключением Starlink при срыве сделки. «Это — ложь», — заявил он.

20 февраля депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Маска отключить Украину от Starlink. По его словам, сделав это, предприниматель внесет «весомую лепту в прекращение кровопролития».

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