Депутат Госдумы Шеремет призвал Маска лишить ВСУ доступа к Starlink

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Это действие миллиардера способно ускорить завершение конфликта, заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности в беседе с РИА Новости.

Шеремет считает, что у Маска есть возможность внести «весомую лепту в прекращение кровопролития», которому способствует Владимир Зеленский, отказывающийся от переговоров. «Для начала достаточно отключить для ВСУ доступ к глобальной системе спутниковой связи компании SpaceX Starlink, которую они используют для координации и ведения боевых действий», — сказал депутат.