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12:35, 20 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали способное ускорить завершение конфликта с Украиной действие Маска

Депутат Госдумы Шеремет призвал Маска лишить ВСУ доступа к Starlink
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Это действие миллиардера способно ускорить завершение конфликта, заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности в беседе с РИА Новости.

Шеремет считает, что у Маска есть возможность внести «весомую лепту в прекращение кровопролития», которому способствует Владимир Зеленский, отказывающийся от переговоров. «Для начала достаточно отключить для ВСУ доступ к глобальной системе спутниковой связи компании SpaceX Starlink, которую они используют для координации и ведения боевых действий», — сказал депутат.

ЖЗЛ
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