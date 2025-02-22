Министр обороны России заявил о наступлении решающего момента в противостоянии с Западом

Глава МО Белоусов: Для РФ наступил решающий момент в противостоянии с Западом

Министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» заявил о наступлении решающего момента в противостоянии с Западом. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», — подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что Россия верит в своих бойцов, их готовность решать самые сложные задачи.

Ранее военкор Александр Сладков призвал «не поддаваться эйфории» на фоне сообщений о переговорах. По его словам, «мир будет внезапным и оглушительным», и если будет так, то «это плохо». «СВО идет, мягко говоря, не просто. Тяжело идет. Про победу говорить не то, что рано, — вредно!» — заявил журналист.