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08:29, 22 февраля 2025Россия

Министр обороны России заявил о наступлении решающего момента в противостоянии с Западом

Глава МО Белоусов: Для РФ наступил решающий момент в противостоянии с Западом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» заявил о наступлении решающего момента в противостоянии с Западом. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», — подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что Россия верит в своих бойцов, их готовность решать самые сложные задачи.

Ранее военкор Александр Сладков призвал «не поддаваться эйфории» на фоне сообщений о переговорах. По его словам, «мир будет внезапным и оглушительным», и если будет так, то «это плохо». «СВО идет, мягко говоря, не просто. Тяжело идет. Про победу говорить не то, что рано, — вредно!» — заявил журналист.

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