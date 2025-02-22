Военкор Сладков описал ход СВО словами «тяжело идет» на фоне сообщений о переговорах

Военкор Сладков высказался про тяжелый ход СВО на фоне сообщений о переговорах

Военкор Александр Сладков опубликовал пост в Telegram-канале, в котором призвал «не поддаваться эйфории» на фоне сообщений о переговорах.

«Не верь, там, на переговорах, мы общаемся с врагами, а не с соратниками. Трубка мира еще не раскурена. Мы лишь договариваемся о том, как будем договариваться», — говорится в публикации. По его словам, «мир будет внезапным и оглушительным», и если будет так, то «это плохо». «СВО идет, мягко говоря, не просто. Тяжело идет. Про победу говорить не то, что рано, — вредно!» — заявил военкор.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, когда начнутся новые переговоры между делегациями Москвы и Вашингтона по Украине. По его словам, они будут 25 февраля в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что хочет добиться прекращения огня и заключения сделки.

