Трамп анонсировал новые переговоры США и России по Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда начнутся новые переговоры между делегациями Москвы и Вашингтона по Украине. Его слова приводит C-Span.
Трамп сообщил, что новые переговоры США и России по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что хочет добиться прекращения огня и заключения сделки.
Ранее Трамп призвал лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского встретиться. «Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал он.
До этого в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялась встреча делегаций России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры прошли неплохо.