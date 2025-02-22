Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться

Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому следует встретиться. Его слова приводит C-Span.

В Белом доме Трамп заявил журналистам о необходимости встречи лидеров двух стран. «Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал он.

Ранее Путин неоднократно говорил о готовности Москвы добиваться целей на Украине посредством переговоров. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эта позиция подтвердилась во время разговора президента с Трампом, который состоялся 12 февраля.

5 февраля Зеленский рассказал, что готов к переговорам Путиным. Однако переход к дипломатическим мерам он допустил при условии, что их «посчитает нужными» народ Украины.