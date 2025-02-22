Обвиняемый в хищении экс-сотрудник Минобороны отправился на СВО

«Ъ»: Обвиняемый в хищении у Минобороны экс-сотрудник Беседин ушел на СВО

Экс-сотрудник Минобороны России Руслан Беседин, обвиняемый в хищении у ведомства (в составе преступной группы) более 300 миллионов рублей, решил пойти на СВО. Об этом пишет «Коммерсант».

Приговор Беседину должны были вынести в следующем месяце, заседание было назначено на 3 марта. Бывший госслужащий не стал дожидаться вердикта суда, и прямо с судебной скамьи отправился в зону специальной военной операции, уточняет издание.

По этому делу вместе с Бесединым проходит другой бывший сотрудник Минобороны Иван Гнатюк, а также работавшая в прошлом гендиректором клининговой компании «Кватра» Светлана Масленникова (и еще ряд фигурантов). По данным следствия, компания в рамках заговора предоставляла военному ведомству услуги по уборке и обслуживанию помещений по завышенным ценам. Общую сумму ущерба следователи оценили в 323,6 миллиона рублей.

Заговор удалось раскрыть благодаря сотрудничеству ряда фигурантов со следствием. Признательные показания дал, в частности, бывший руководитель отдела госзакупок и ценообразования Минобороны Сергей Кушнарев, а также Гнатюк, в прошлом руководивший отделом департамента эксплуатационного содержания ведомства. Оба отделались условными сроками.

Ранее стало известно, что на СВО решил отправиться мэр Оренбурга Сергей Салмин (предварительно покинув свой пост). Губернатор области Денис Паслер поддержал решение мэра, назвав его «поступком настоящего мужчины». В феврале аналогичное решение приняли еще несколько муниципальных служащих, рассказал он.