Мэр крупного российского города уйдет на СВО

Губернатор Паслер: Глава Оренбурга Салмин захотел покинуть пост и уйти на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин решил покинуть пост главы города и отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.

«Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно», — написал руководитель региона.

Место Салмина в соответствии с Уставом Оренбурга займет его первый заместитель. Все проекты, которые реализуются в городе, будут продолжены, а контроль за городом со стороны региона будет усилен, заверил губернатор.

Он добавил, что помимо главы Оренбурга в зону СВО за последние дни также решили отправиться ряд муниципальных служащих. Паслер пожелал всем чиновникам выполнить боевые задачи и вернуться с победой домой.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отправился на СВО. Он вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород».