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05:59, 22 февраля 2025Россия

Отказ Путина от звания генерала объяснили

Коротченко: Путин выбрал служение России без генеральских погон
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Reuters

Российский президент Владимир Путин имеет звание полковника, хотя ему и предлагали звание генерала. Отказ главы государства от звания в беседе с ТАСС объяснил редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

«Путин выбрал служение России без генеральских погон. Это был его сознательный выбор, который был продиктован стремлением целиком сосредоточиться на реальной оперативной работе, а не на "парадных" аспектах», — рассказал эксперт, назвав решение Путина «решением человека и профессионала».

Кроме того, российский лидер сам высказывался об отказе от генеральского звания во время прямой линии 2011 года. «Я помню сцену, когда [первый президент России] Борис Николаевич Ельцин предложил мне занять должность директора ФСБ, и, когда я к нему пришел, он объявил о решении присвоить мне звание генерала — а я полковник, как известно. Я сказал Борису Николаевичу, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться», — говорил он.

Ранее Владимир Путин порассуждал об отсутствии у него генеральского звания. По словам президента РФ, оно нужно прежде всего военным людям.

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