Путин порассуждал об отсутствии у него генеральского звания

Президент Путин заявил о ненадобности ему звания генерала

Президент России Владимир Путин порассуждал об отсутствии у него генеральского звания. По его словам, оно нужно прежде всего военным людям. Видео с выступлением главы государства приводит Telegram-канал «Смотри».

«Генеральских званий не имею, чинов. Но верно служу народу. Конечно они нужны прежде всего военным людям», — объяснил президент России.

В конце 1990-х годов при тогдашнем президенте РФ Борисе Ельцине Путину, который занимал пост директора ФСБ, было присвоено звание полковника.

Ранее Владимир Путин высказался о сроках специальной операции на Украине. По его словам, она идет по изначальному плану Генштаба. Также он добавил, что спецоперация будет идти «ритмично и спокойно».