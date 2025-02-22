Покидающий Россию Ситибанк простит долги части заемщиков

Ситибанк стал уведомлять клиентов в РФ о возможности прощения долгов по кредитам

Ситибанк (является частью американской финансовой группы Citigroup – Прим. ред.) стал уведомлять клиентов-физлиц о возможности списания их долгов по кредитам. Всего могут быть списаны долги по тысяче договоров, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Данные о возможности «прощения» полной суммы задолженности по кредиту банк опубликовал на сайте организации. Первым это заметил Telegram-канал «Дайджест». По словам неназванного собеседника РБК, озвученная информация касается проблемных кредитов, которые банк не смог продать рыночным игрокам. Объем такой задолженности не раскрывается.

О том, что американский финансовый конгломерат Citigroup свернет розничный бизнес в России, стало известно в августе 2022 года.