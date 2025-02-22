Депутат Госдумы Шеремет призвал премьера Польши Туска прекратить грозить России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска перестать нагнетать антироссийскую истерию. Его слова цитирует РИА Новости.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию», — заявил Шеремет. Депутат Госдумы и член комитета по безопасности заметил, что Россия может расценить политический демарш Туска как вызов и открытую угрозу.

Таким образом Михаил Шеремет отреагировал на предложения Дональда Туска по конфликту на Украине. 20 февраля премьер Польши призвал европейских лидеров дать денег Киеву из замороженных российских активов, усилить патрулирование европейского воздушного пространства и принять новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны Евросоюза (ЕС).

По мнению Шеремета, страны Западной Европы взял на себя финансовые обязательства «взращенного ими киевского нацистского режима». Также они придерживаются «лютой русофобской политики».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал, как американский предприниматель Илон Маск может внести «весомую лепту в прекращение кровопролития» на Украине. По его мнению, Маск должен отключить Вооруженным силам Украины (ВСУ) Starlink.