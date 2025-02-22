США обвинили в попытке отобрать у Киева ресурсы

CNN: США отберут у Украины больше, чем они дали Киеву на оборону

Соединенные штаты хотят получить от сделки по ископаемым больше, чем страна дала Киеву для обороны. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты медиа пообщались с собеседниками, знакомыми с деталями будущей сделки между США и Украиной о добыче ископаемых материалов. Один из источников обвинил администрацию президента Дональда Трампа в попытке навязать Киеву несправедливый договор: «Это странное предложение — пытаться отобрать у страны больше, чем она потратила на оборону».

Также источники сообщили, что украинская сторона пытается внести поправки в соглашение, так как текущий проект договора все еще не предусматривает никаких американских обязательств. «В это же время Украина должна предоставить все», — заметил источник, осведомленный о деталях переговоров.

Журналисты СNN отметили, что на этой неделе президенты США и Украины оказались втянуты в словесную перепалку. Также они заметили, что Украину не пригласили на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что власти США выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов. Также новые условия американской стороны могут лишить украинскую средств, которые в основном вкладываются военную и оборонную промышленность.