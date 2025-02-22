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20:40, 22 февраля 2025Мир

США обвинили в попытке отобрать у Киева ресурсы

CNN: США отберут у Украины больше, чем они дали Киеву на оборону
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Соединенные штаты хотят получить от сделки по ископаемым больше, чем страна дала Киеву для обороны. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты медиа пообщались с собеседниками, знакомыми с деталями будущей сделки между США и Украиной о добыче ископаемых материалов. Один из источников обвинил администрацию президента Дональда Трампа в попытке навязать Киеву несправедливый договор: «Это странное предложение — пытаться отобрать у страны больше, чем она потратила на оборону».

Также источники сообщили, что украинская сторона пытается внести поправки в соглашение, так как текущий проект договора все еще не предусматривает никаких американских обязательств. «В это же время Украина должна предоставить все», — заметил источник, осведомленный о деталях переговоров.

Журналисты СNN отметили, что на этой неделе президенты США и Украины оказались втянуты в словесную перепалку. Также они заметили, что Украину не пригласили на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что власти США выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов. Также новые условия американской стороны могут лишить украинскую средств, которые в основном вкладываются военную и оборонную промышленность.

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