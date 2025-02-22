США обвинили в попытке отобрать у Киева ресурсы

Соединенные штаты хотят получить от сделки по ископаемым больше, чем страна дала Киеву для обороны. Об этом сообщает телеканал CNN.
Журналисты медиа пообщались с собеседниками, знакомыми с деталями будущей сделки между США и Украиной о добыче ископаемых материалов. Один из источников обвинил администрацию президента Дональда Трампа в попытке навязать Киеву несправедливый договор: «Это странное предложение — пытаться отобрать у страны больше, чем она потратила на оборону».
Также источники сообщили, что украинская сторона пытается внести поправки в соглашение, так как текущий проект договора все еще не предусматривает никаких американских обязательств. «В это же время Украина должна предоставить все», — заметил источник, осведомленный о деталях переговоров.
Журналисты СNN отметили, что на этой неделе президенты США и Украины оказались втянуты в словесную перепалку. Также они заметили, что Украину не пригласили на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.
Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что власти США выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов. Также новые условия американской стороны могут лишить украинскую средств, которые в основном вкладываются военную и оборонную промышленность.