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20:17, 22 февраля 2025Мир

США выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов

NYT: США потребовали от Украины отказаться от доходов от ископаемых и портов
Мария Винар

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Власти США выдвинули Украине требование отказаться от доходов ископаемых и портов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«США потребовали от Украины отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходы от портов и другой инфраструктуры», — отмечается в публикации.

Кроме того, новые условия американской стороны могут лишить украинскую средств, которые в основном вкладываются военную и оборонную промышленность. Именно они, по мнению журналистов, могли бы помочь восстановить страну после окончания конфликта.

Ранее сообщалось, что Киев получил от США вторую версию договора об ископаемых. По словам источников, которые работают над ее редакций, она оказалась жестче первой.

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