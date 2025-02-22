США выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов

NYT: США потребовали от Украины отказаться от доходов от ископаемых и портов

Власти США выдвинули Украине требование отказаться от доходов ископаемых и портов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«США потребовали от Украины отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходы от портов и другой инфраструктуры», — отмечается в публикации.

Кроме того, новые условия американской стороны могут лишить украинскую средств, которые в основном вкладываются военную и оборонную промышленность. Именно они, по мнению журналистов, могли бы помочь восстановить страну после окончания конфликта.

Ранее сообщалось, что Киев получил от США вторую версию договора об ископаемых. По словам источников, которые работают над ее редакций, она оказалась жестче первой.